«Турпром»: турист из РФ проинформировал о напряженной обстановке в турецком Стамбуле

Туристическая отрасль Турции занимает значимое место в экономике страны. Турция, которая остается популярным местом отдыха для российских туристов, пытается заработать на отдыхающих. Но в стране недавно начались президентские выборы.

Многие не решаются на поездку в этот период из-за ряда причин. Сейчас атмосфера в стране не кажется подходящей для спокойного отдыха. Все гадают, кто возглавит страну: действующий президент Эрдоган или его соперник Кемаль Кылычдароглу. Российских туристов смущают вооруженные люди, которыми наводнены улицы Стамбула. Речь идет о мерах предосторожности, предпринятых властями города.

В некоторых районах были размещены силы безопасности. Даже на менее оживленных улицах можно встретить вооруженных полицейских, рассказывают российские туристы. Все это делается для предотвращения провокаций и подавления протестных настроений. Сейчас в крупнейшем турецком городе довольно спокойной.

Предположительно обстановка в стране будет напряженной до 28 мая, когда должен состояться второй тур выборов. Предстоящее голосования определит будущее страны и туризма на ближайшие несколько лет. Однако несмотря на опасения, спрос на путевки и бронирование билетов и отелей со стороны россиян не упал.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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