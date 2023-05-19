Байден сделал заявление по геополитической ситуации вокруг Тайваня

Американский президент Джозеф Байден сделал заявление о геополитической ситуации вокруг Тайваня. Он заявил о готовности политического руководства США отвечать Китаю в том случае, если с его стороны будут приняты односторонние меры по отношению к Тайваню. Это заявление Байден сделал, выступая на одном из мероприятий саммита государств большой семерки.

Американский президент заявил, что в целом ожидает смягчения в отношениях между США и Китаем. Однако, добавил он, при этом представители американского политического руководства следят за ситуацией вокруг Тайваня. Байден заявил, что США готовы отвечать на односторонние действия со стороны Китая по отношению к Тайваню.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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