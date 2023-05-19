«РИА Новости» составило список лучших стран с пляжным отдыхом дешевле, чем в Аланье и Белеке

Поскольку туры на отдых в Турции за последний год подорожали в пределах 20-30 процентов, что немало с учетом того, что доходы настолько не выросли, многие россияне начали искать альтернативу пляжам Аланьи и Белека. О том, какие страны могут предложить курорты не хуже, но по более сходной цене, эксперты туриндустрии рассказали в беседе с РИА «Новости».

Первым делом специалисты предложили не лететь за границу, а отдыхать на родине. Отечественные курорты позволяют сэкономить на отдыхе в пределах 20 тысяч рублей. Например, семья из двух взрослых и одного ребенка имеет возможность отправиться на неделю в Сочи за 113 тысяч рублей — это уже с перелетом.

Но если хочется экзотики и такого же сервиса, как в Турции, не хуже, стоит отправляться в Объединенные Арабские Эмираты. По словам экспертов, самый высокий спрос на отдых в Дубае, особенно среди тех, кто летит с детьми. При этом ОАЭ предлагают много туров по системе «все включено». Но они обойдутся дороже чем в Турции, поскольку в Эмиратах алкоголь недешевый.

Даже Мальдивы не такое дорогое удовольствие, как многим кажется. Так, в отеле четыре звезды тур на неделю для двоих человек, в который включены завтраки, стартует от 205 тысяч рублей.

Альтернативой турецким курортам могут стать Египет, Таиланд, Шри-Ланка. Самые оптимальные варианты для отдыха летом Самуи и Ко Чанг. Не все курорты на Шри-Ланке подходят для пляжного отдыха из-за сезона дождей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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