Политолог Малек Дудаков выразил свое мнение о планах американского политического руководства по украинскому кризису. По его мнению, в США уже разрабатываются конкретные варианты с его заморозкой. При этом Дудаков ссылался на публикации в издании «Politico». Он полагает, что представители американского политического руководства планируют провести один из трех вариантов: либо как в Корее, либо как в Южной Осетии, либо как в Кашмире.

При этом он предположил, что в этом отношении конкретные дипломатические меры будут предприниматься примерно с осени. Он полагает, что ситуация заставит договариваться с политическим руководиством Российской Федерации.

«Замораживать конфликт по нынешним границам и смиряться с территориальными потерями», — отметил он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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