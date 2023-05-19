Дудаков выразил мнение о заморозке украинского кризиса

Сегодня, 10:39

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Дудаков выразил мнение о заморозке украинского кризиса
Фото из открытых источников

Политолог Малек Дудаков выразил свое мнение о планах американского политического руководства по украинскому кризису. По его мнению, в США уже разрабатываются конкретные варианты с его заморозкой. При этом Дудаков ссылался на публикации в издании «Politico». Он полагает, что представители американского политического руководства планируют провести один из трех вариантов: либо как в Корее, либо как в Южной Осетии, либо как в Кашмире. 

При этом он предположил, что в этом отношении конкретные дипломатические меры будут предприниматься примерно с осени. Он полагает, что ситуация заставит договариваться с политическим руководиством Российской Федерации. 

«Замораживать конфликт по нынешним границам и смиряться с территориальными потерями», — отметил он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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