В Китае выпущено заявление по отношению к западным государствам

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В китайском внешнеполитическом ведомстве выпущено заявление, адресованное политическому руководству государств большой семерки. В нем китайские дипломаты выразили мнение по вопросу о вмешательстве со стороны западных государств во внутренние дела Китая.
В заявлении указывается, что представители политического руководства государств большой семерки вмешиваются в те вопросы, которые относятся ко внутрикитайским делам. В документе выражен протест против такой политики и отмечается, что представители китайского политического руководства занимаются решением внутренних вопросов в Китае, а западных политиков это не должно занимать.
«Дела Гонконга, Синьцзяна и Тибета являются сугубо внутренними делами Китая, и Китай решительно выступает против любого вмешательства внешних сил под прикрытием "прав человека"», – отмечено в заявлении.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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