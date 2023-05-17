В Китае выпущено заявление по отношению к западным государствам

Сегодня, 18:24

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В Китае выпущено заявление по отношению к западным государствам
Фото из открытых источников

В китайском внешнеполитическом ведомстве выпущено заявление, адресованное политическому руководству государств большой семерки. В нем китайские дипломаты выразили мнение по вопросу о вмешательстве со стороны западных государств во внутренние дела Китая.

В заявлении указывается, что представители политического руководства государств большой семерки вмешиваются в те вопросы, которые относятся ко внутрикитайским делам. В документе выражен протест против такой политики и отмечается, что представители китайского политического руководства занимаются решением внутренних вопросов в Китае, а западных политиков это не должно занимать. 

«Дела Гонконга, Синьцзяна и Тибета являются сугубо внутренними делами Китая, и Китай решительно выступает против любого вмешательства внешних сил под прикрытием "прав человека"», – отмечено в заявлении.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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