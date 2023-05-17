Салливан сделал заявление по вопросу участия Зеленского в саммите государств большой семерки

Представитель американской администрации, помощник президента США Джозефа Байдена Джейк Салливан в интервью журналистам прокомментировал вопрос об организации участия и поездки руководителя киевского режима Владимира Зеленского на саммит государств большой семерки.

Он заявил, что американское политическое руководство не имеет отношения к организации поездки Зеленского в Японию, где проводится саммит.

«Что касается того, как он (Владимир Зеленский — ред.) добирается сюда, я оставлю этот вопрос украинской стороне, скажу лишь, что Соединенные Штаты не являются той стороной, которая доставляет его сюда», — заявил он.

Салливан также добавил, что американский президент Байден намерен провести встречу и переговоры с Зеленским. При этом Салливан уточнил, что официально о встрече между Байденом и Зеленским не объявлено.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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