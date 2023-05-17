Салливан сделал заявление по вопросу участия Зеленского в саммите государств большой семерки

«АиФ»: Генерал РФ Бужинский проинформировал о возможном сроке завершения СВО на Украине
О том, когда завершится «военная спецоперация» РФ на территории Украины, высказался генерал ВС РФ в отставке Евгений...Подробнее
Представитель американской администрации, помощник президента США Джозефа Байдена Джейк Салливан в интервью журналистам прокомментировал вопрос об организации участия и поездки руководителя киевского режима Владимира Зеленского на саммит государств большой семерки.
Он заявил, что американское политическое руководство не имеет отношения к организации поездки Зеленского в Японию, где проводится саммит.
«Что касается того, как он (Владимир Зеленский — ред.) добирается сюда, я оставлю этот вопрос украинской стороне, скажу лишь, что Соединенные Штаты не являются той стороной, которая доставляет его сюда», — заявил он.
Салливан также добавил, что американский президент Байден намерен провести встречу и переговоры с Зеленским. При этом Салливан уточнил, что официально о встрече между Байденом и Зеленским не объявлено.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
О том, когда завершится «военная спецоперация» РФ на территории Украины, высказался генерал ВС РФ в отставке Евгений...Подробнее
В среду, 17 мая, в Приморском районе Северной столицы произошла дорожная авария. Автомобиль ДПС пробил ограждение на...Подробнее
Утром сегодня, 18 мая, в Симферопольском районе Крыма прогремел взрыв на железной дороге. Информацию об этом узнал и...Подробнее
В Орске Оренбургской области двое школьников в свободное от учебы время решили подработать курьерами. Они выполнили...Подробнее
Как сообщает издание « 76.ru », очевидцы города Ярославль увидели и сфотографировали на улицах города рекламу Группы...Подробнее
15 мая в России был снят визовый режим для граждан Грузии. Уже 20 мая некоторые авиакомпании получили разрешение на...Подробнее
Жительница Нижнего Тагила в 2018 году похоронила мужа и только спустя четыре года узнала, что у супруга изъяли органы...Подробнее
Американский эксперт Джим Роджерс выразил мнение о ситуации в экономике США. Он полагает, что в ближайшее время в...Подробнее
Российский экономист предсказал глобальный кризис из-за госдолга США. Об этом сообщает издание «Экономика сегодня»....Подробнее
В российском внешнеполитическом ведомстве выпущено заявление по вопросу о дальнейшем участии РФ в зерновой сделке. В...Подробнее
Комментировать