В США введены новые санкции по отношению к Российской Федерации

«АиФ»: Генерал РФ Бужинский проинформировал о возможном сроке завершения СВО на Украине
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В американском финансовом ведомстве сообщили о введении новых санкций по отношению к Российской Федерации. Уточняется, что на этот раз в санкционный список внесено внешнее разведывательное учреждение Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что В санкционный список представители американского политического руководства внесли новые предприятия. Уточняется, что среди них предприятия, на которых производятся полупроводники. Также сообщается, что в санкционный список внесены предприятия «Газпром ВНИИГАЗ» и «Полиметалл». Позже было объявлено, что на ведомство внешней разведки Российской Федерации также распространили американские санкции.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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