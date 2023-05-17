Первые пассажиры рейса Москва-Тбилиси прокоментировали возобновление авиасообщения

15 мая в России был снят визовый режим для граждан Грузии. Уже 20 мая некоторые авиакомпании получили разрешение на прямые полеты в Россию. Пассажиры первого рейса Москва-Тбилиси рассказали о том, что были рады возобновлению прямого авиасообщения между странами.

«Как только выдалась такая возможность, мы сразу решили ею воспользоваться. Раньше приходилось лететь до Владикавказа и через Ларс на автобусе добираться до нужного места», — рассказал один их пассажиров.

Многие туристы отметили, что каждое лето они летают к родственникам. Раньше им приходилось лететь до Владикавказа и потом через Ларс пересекать границу на автобусе, что было проблематично.

«Как грузин безумно рад открытию прямых рейсов в Грузию. До этого не особо получалось, но теперь будет летать чаще. До этого летал по-разному — через Стамбул, Ереван», — высказал мнение еще один пассажир.

Он также отметил, что возобновление воздушных рейсов будет способствовать улучшению отношений между Россией и Грузией. Было также подчеркнуто, что отсутствие прямых рейсов в Грузию мешало россиянам посещать эту республику. Открытие рейса из Москвы в Тбилиси избавило многих людей от необходимости делать пересадку.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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