Эксперт Роджерс сделал заявление о ситуации в экономике США

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Американский эксперт Джим Роджерс выразил мнение о ситуации в экономике США. Он полагает, что в ближайшее время в государстве в экономической сфере наступит период рецессии, спада производства. Он связывает наступление рецессии с такими факторами, как увеличение размеров американского государственного долга и банкротство крупных банков США.
Он также отметил, что наступление периодов рецессии в экономике разных государств периодически отмечается. Между тем, считает он, последняя крупная рецессия в США произошла в 2008 году, поэтому, полагает он, в государстве уже достаточно давно не наблюдалось периодов спада производства.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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