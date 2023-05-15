Эксперт Роджерс сделал заявление о ситуации в экономике США

Американский эксперт Джим Роджерс выразил мнение о ситуации в экономике США. Он полагает, что в ближайшее время в государстве в экономической сфере наступит период рецессии, спада производства. Он связывает наступление рецессии с такими факторами, как увеличение размеров американского государственного долга и банкротство крупных банков США.

Он также отметил, что наступление периодов рецессии в экономике разных государств периодически отмечается. Между тем, считает он, последняя крупная рецессия в США произошла в 2008 году, поэтому, полагает он, в государстве уже достаточно давно не наблюдалось периодов спада производства.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700