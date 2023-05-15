Туроператоры начали формировать путевки в Грузию

Сегодня, 11:49

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Туроператоры начали формировать путевки в Грузию
Фото из открытых источников

В Грузии заметно возрождается туризм — страна возвращается на туристический рынок. Туроператоры уже разрабатывают программы для поездок в Грузию и надеются в ближайшее время предложить туры с прямыми перелетами. Растущий интерес россиян к отдыху в Грузии привел к увеличению спроса на туры в эту страну. 

Многие туристы находятся в ожидании более выгодных предложений, поэтому продажи туров еще не начались. По мнению ряда экспертов, из-за ограниченной доступности авиаперевозок туроператорам будет сложно удовлетворить наметившийся в последнее время спрос на отдых в Грузии. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что туроператоры уже начали предлагать туры в Грузию, используя стыковочные рейсы. 

Известно, что 10 мая был снят мораторий на полеты в Грузию, действовавший с лета 2019 года, а также были отменены рекомендации турагентам не продавать туры в эту страны. С 19 мая должны появиться предложения с прямыми перелетами. Туроператоры уверены, что в будущем Грузия станет одним из самых доступных туристических направлений для россиян.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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