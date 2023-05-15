Блинкен сделал заявление о планах США в индо-тихоокеанском регионе

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Руководитель американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен сделал заявление о планах политического руководства США по отношению к индо-тихоокеанскому региону. Свое заявление он сделал, рассказывая о предложениях по вопросам бюджета американского президента Джозефа Байдена.
Блинкен, заявил, что ситуация с американским бюджетом позволяет политическому руководству США предпринимать меры для усиления геополитических позиций государства в индо-тихоокеанском регионе. Он отметил, что планируется усилить дипломатические позиции США в государствах этого региона. Он также отметил, что здесь США противостоят Китаю, но при этом намерены продолжать с ним сотрудничать.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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