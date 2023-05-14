Леонтьев выразил мнение о введении общей валюты в БРИКС

Журналист и телевизионный ведущий Михаил Леонтьев выразил свое мнение по вопросу о введении в международной организации БРИКС одной общей валюты.

Он считает, что не следует проводить эту меру, поскольку, по его мнению, это валюта может продемонстрировать неустойчивость вслед за проблемами в глобальной экономике.

«Не нужно резервной валюты, не нужны эти резервы вообще сейчас. Какие резервы?! Резервы уйдут туда же, куда уходит глобальная экономика», – считает он.

Леонтьев заявил, что вместо введения единой общей валюты БРИКС политическому руководству государств, входящих в это международное объединение, следует заняться разработкой общей системы платежей.

Вопрос о введении единой валюты намечен для обсуждения на саммите представителей государств БРИКС, проведение которого запланировано в августе текущего года в ЮАР.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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