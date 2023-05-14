Леонтьев выразил мнение о введении общей валюты в БРИКС

Сегодня, 21:04

0

Image 16+
Леонтьев выразил мнение о введении общей валюты в БРИКС
Фото из открытых источников

Журналист и телевизионный ведущий Михаил Леонтьев выразил свое мнение по вопросу о введении в международной организации БРИКС одной общей валюты. 

Он считает, что не следует проводить эту меру, поскольку, по его мнению, это валюта может продемонстрировать неустойчивость вслед за проблемами в глобальной экономике. 

«Не нужно резервной валюты, не нужны эти резервы вообще сейчас. Какие резервы?! Резервы уйдут туда же, куда уходит глобальная экономика», – считает он.

Леонтьев заявил, что вместо введения единой общей валюты БРИКС политическому руководству государств, входящих в это международное объединение, следует заняться разработкой общей системы платежей.

Вопрос о введении единой валюты намечен для обсуждения на саммите представителей государств БРИКС, проведение которого запланировано в августе текущего года в ЮАР.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Леонтьев выразил мнение о введении общей валюты в БРИКС

Сегодня, 21:04

Вице-президент АТОР Мурадян: Для российских туристов отдых в ОАЭ оказался дешевле, чем в Турции

Сегодня, 10:59

Россиянам не советуют ездить в Турцию в ближайшее время

Сегодня, 10:29

Турист РФ с картой UnionPay и наличными проинформировал о проблемах в Турции

Вчера, 22:24

В Грузии зарегистрирован проект закона по вопросу о продаже объектов недвижимости

Вчера, 21:04

Фон дер Ляйен сообщила об обсуждении в Европейском союзе новых санкций

Вчера, 21:04

Гросу сделал заявление о намерении по выходу Молдавии из межпарламентской ассамблеи СНГ

Вчера, 12:59

ТурПром перечислил 16 отелей в Турции, снизивших цены для туристов РФ в мае 2023 года

14-05-2023, 08:29

Euractiv: Евросоюз оценивает потери Украины в 13 тыс. убитыми

12-05-2023, 18:59

«Известия»: Степашин перечислил страны, где больше всего притесняют россиян

12-05-2023, 12:54

Слуцкий сделал заявление о ДОВСЕ

12-05-2023, 10:04

Гарибашвили сделал заявление по вопросу о санкциях

11-05-2023, 20:39

Кобахидзе сделал заявление о ситуации в Грузии в связи с запуском авиарейсов с Российской Федерацией

11-05-2023, 09:34

«Турпром»: В турецких аэропортах узаконили официальный грабеж иностранных туристов

10-05-2023, 10:34

Сойлу сделал заявление о политике США по отношению к Турции

10-05-2023, 08:49

США выделили Украине очередной пакет военной помощи на сумму $1,2 млрд

9-05-2023, 18:19

Ландсбергис сделал заявление о новых санкциях

9-05-2023, 14:59

Французский адмирал напомнил о беспрецедентном боевом опыте ЧВК «Вагнер»

8-05-2023, 16:02

Обайтек сделал заявление о ситуации с поставками нефти

8-05-2023, 12:14

В Германии обсуждается вопрос выделения финансов для прибывающих из Украины

7-05-2023, 11:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

ТурПром перечислил 16 отелей в Турции, снизивших цены для туристов РФ в мае 2023 года

ТурПром перечислил 16 отелей в Турции, снизивших цены для туристов РФ в мае 2023 года

14-05-2023, 08:29

0

В ТурПроме рассказали о том, в каких отелях Турции решили снизить цены на отдых для российских туристов. О том, что в...

Подробнее
Турист РФ с картой UnionPay и наличными проинформировал о проблемах в Турции

Турист РФ с картой UnionPay и наличными проинформировал о проблемах в Турции

Вчера, 22:24

0

Автор блога из Российской Федерации испытал на себе множество самых разных проблем, когда пытался конвертировать...

Подробнее
Сотрудник ЧВК «Вагнер» не смог передать письмо в Министерство обороны из-за распоряжения Шойгу

Сотрудник ЧВК «Вагнер» не смог передать письмо в Министерство обороны из-за распоряжения Шойгу

13-05-2023, 23:33

0

У сотрудника ЧВК «Вагнер» не получилось отправить письмо основателя организации Евгения Пригожина главе Министерства...

Подробнее
SHOT: В Курской области близ военного аэродрома нашли хвост беспилотника

SHOT: В Курской области близ военного аэродрома нашли хвост беспилотника

14-05-2023, 13:49

0

В поселке Халино Курской области, всего в пяти километрах от военного аэродрома, был найден хвост неизвестного...

Подробнее
Ребенка с ожогами 65% тела доставили бортом санавиации из Пскова в Санкт-Петербург

Ребенка с ожогами 65% тела доставили бортом санавиации из Пскова в Санкт-Петербург

14-05-2023, 00:09

0

В Северную столицу на винтокрылой машине госпитализировали ребенка с очень серьезными ожогами. Его доставили из Пскова...

Подробнее
Военный летчик Владимир Попов: ВС Украины могли сбить Су-34 и Ми-8, зная о маршруте ВКС РФ

Военный летчик Владимир Попов: ВС Украины могли сбить Су-34 и Ми-8, зная о маршруте ВКС РФ

14-05-2023, 10:04

0

Ситуацию со сбитыми в Брянской области воздушными средствами прокомментировал в эфире радиостанции «Говорит Москва»...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Россиянам не советуют ездить в Турцию в ближайшее время

Россиянам не советуют ездить в Турцию в ближайшее время

Сегодня, 10:29

0

Россиянам не рекомендуется в ближайшие недели ездить в качестве туристов в Турцию. Это связывается с обострившейся...

Подробнее
Пациенты больниц Челябинской области покупают расходники за свои деньги

Пациенты больниц Челябинской области покупают расходники за свои деньги

14-05-2023, 12:29

0

Пациентам больниц в Еманжелинском районе Челябинской области приходится покупать расходники за свои деньги. Как...

Подробнее
В России нашли новый способ защиты данных, который делает хакерские атаки бессмысленными

В России нашли новый способ защиты данных, который делает хакерские атаки бессмысленными

Вчера, 09:54

0

Исследователи Донского государственного технического университета (ДГТУ) разработали алгоритм шифрования, который...

Подробнее
В Грузии зарегистрирован проект закона по вопросу о продаже объектов недвижимости

В Грузии зарегистрирован проект закона по вопросу о продаже объектов недвижимости

Вчера, 21:04

0

В грузинском законодательном органе зарегистрирован разработанный проект закона, относящиеся к регулированию вопроса...

Подробнее