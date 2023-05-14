Вице-президент АТОР Мурадян: Для российских туристов отдых в ОАЭ оказался дешевле, чем в Турции

ТурПром перечислил 16 отелей в Турции, снизивших цены для туристов РФ в мае 2023 года
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Как стало известно, в последнее время многократно выросли продажи туров в Арабские Эмираты благодаря низким ценам на проживание в отелях. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артура Мурадяна, отдых для россиян в ОАЭ оказался на 15-20% дешевле, чем в Турции.
Он подчеркнул, что такая тенденция обусловлена появлением скидок из-за наступления низкого сезона. А туры в Турцию, напротив, подорожали, особенно на майские праздники. Перелет из российских городов в ОАЭ также не отличается дороговизной из-за большого количества авиарейсов. Российских туристов не пугает тот факт, что летом в Эмиратах температура воздуха составляет +40 градусов. Дело в том, что днем россияне отдыхают в номерах с кондиционерами либо ходят по торговым центрам, которые также охлаждаются.
В Дубае даже есть пляжи для ночного купания. Мурадян отметил, что в июне отдохнуть неделю в гостинице «четыре звезды» с завтраками можно в среднем за 100-120 тыс. рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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