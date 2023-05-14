Россиянам не советуют ездить в Турцию в ближайшее время

Россиянам не рекомендуется в ближайшие недели ездить в качестве туристов в Турцию. Это связывается с обострившейся внутриполитической борьбой в ходе президентских выборов в этом государстве. Сообщается, что сторонники кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу устраивают в городах демонстрации во время которых звучат лозунги, что Российская Федерация вмешивается в президентские выборы в Турции.

Также сообщается, что недавно с 13 по 15 мая отмечались перебои с авиарейсами из Турции в Российскую Федерацию. Уточняется, что около 80 процентов всех рейсов по разным причинам были изменены. Особенно россиянам не рекомендуется посещать крупные города в Турции, например, Стамбул, Анкару, Измир.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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