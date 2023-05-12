Турист РФ с картой UnionPay и наличными проинформировал о проблемах в Турции

ТурПром перечислил 16 отелей в Турции, снизивших цены для туристов РФ в мае 2023 года
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Автор блога из Российской Федерации испытал на себе множество самых разных проблем, когда пытался конвертировать русские деньги в турецкие лиры на протяжении своего визита в Стамбуле. Гражданин РФ прилетел в Турцию. У него имелись наличные евро и рублевая пластиковая карта платежной системы UnionPay Китая. Однако, большинство турецких банкоматов не принимали его банковскую карту.
С большим трудом россиянин все же снял наличные турецкие лиры. Для этого он много раз совершал попытки в различных банкоматах Стамбула. Плюс к тому, выяснилось, что конвертация рубля в лиру оказалась гораздо выше официальных курсов. За одну лиру при официальном курсе в 3,95 рубля, банк запросил 4,35 рубля.
Автор статьи советует иметь при себе евро, так как это наиболее выгодный способ провести время в Турции. Курс обмена на тот момент составлял примерно 3,61 рубля за лиру. Напоминаем, что перед поездкой также стоит ознакомиться с правилами поведения и законами в той стране, которую вы собираетесь посетить. Кроме того, необходимо заранее решить вопрос с деньгами. Об этом сообщили журналисты новостного источника «Турпром».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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