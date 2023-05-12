В Грузии зарегистрирован проект закона по вопросу о продаже объектов недвижимости

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В грузинском законодательном органе зарегистрирован разработанный проект закона, относящиеся к регулированию вопроса покупки объектов недвижимости в Грузии гражданами Российской Федерации. Этот проект закона разработан по инициативе депутатов от оппозиции Романа Гоциридзе и Хатии Деконаидзе. Согласно условию этого проекта закона, гражданам Российской Федерации запрещается приобретать объекты недвижимости в Грузии до 31 декабря 2024 года.
Сообщается, что в Грузии в 2022 году из всех проданных объектов недвижимости одна пятая была приобретена иностранными гражданами, в том числе 6 тысяч объектов купили россияне. А в первом квартале текущего года россияне купили в Грузии более 2 тысяч квартир.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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