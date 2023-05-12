Фон дер Ляйен сообщила об обсуждении в Европейском союзе новых санкций

Сегодня, 21:04

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Фон дер Ляйен сообщила об обсуждении в Европейском союзе новых санкций
Фото из открытых источников

Руководитель европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что политическое руководство Европейского союза изучает вопрос о введении санкций в отношении транзита товаров из государств этого международного объединения через территорию Российской Федерации. Она уточнила, что изучается вопрос о введении запрета на транзит товаров из Европейского союза в другие государства через Российскую Федерацию.

Она также отметила, что этот вопрос поднят в связи с тем, что политики Европейского союза указали на то обстоятельство, что не все товары из Европейского союза доходят в другие государства через Российскую Федерацию. Об этом ранее сообщало издание Financial Times.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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