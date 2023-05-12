Гросу сделал заявление о намерении по выходу Молдавии из межпарламентской ассамблеи СНГ

Руководитель молдавского законодательного органа, лидер политической партии, располагающий в нем большинством голосов, Игорь Гросу сделал заявление по вопросу об участии Молдавии в договоре о присоединении к межпарламентской ассамблее СНГ. Он заявил, что политическое руководство Молдавии намеревается запустить процедуру денонсации договора по участию Молдавии в межпарламентской ассамблее СНГ.

В качестве одной из причин такого намерения он назвал отсутствие у Молдавии границ с другими государствами этого международного объединения. Он также считает, что присутствие Молдавии в межпарламентской ассамблее не принесло ей заметных результатов в экономической или политической сферах.

«Мы решили принять решение о выходе из МПА СНГ. Это первый шаг, на уровне правительства и парламента мы предпримем и другие шаги», — заявил он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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