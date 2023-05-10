Euractiv: Евросоюз оценивает потери Украины в 13 тыс. убитыми

За один год и два с половиной месяца, что длится специальная военная операция России, Вооруженные силы Украины потеряли убитыми 13 тысяч военнослужащих. Санитарные потери (раненые) составляют 35 тысяч человек. Об этом сообщает издание EURACTIV , ссылаясь на выдержки внутреннего меморандума. Оценка основана на сообщениях Украины, СМИ и утечке разведданных.

Отмечается, что пока конфликт продолжается, стороны избегают говорить о своих потерях и неохотно раскрывают важную информацию.

В этом документе сказано, что по оценкам США украинская сторона понесла большие потери - 17,5 тысяч на поле боя лишились жизни. От 124 до 131 тысячи стали инвалидами, получили ранения или исчезли.

В тексте меморандума подчеркивается, что европейские эксперты, в отличие от американских, потери Украины оценивают ниже.

Во внутренней записке, которую изучили журналисты EURACTIV, говорилось о том, что официальные лица в Украине потери России оценивают в 185 тысяч военных, и в 555 тысяч раненых.

Американские данные, о которых сообщала New York Times со ссылкой на слив Пентагона, совпадают с оценками британской разведки о том, что порядка 200 000 российских солдат были убиты или ранены после 24 февраля 2022 года.

Напомним, данные стоит воспринимать как информацию, которая нуждается в проверке, но провести ее не представляется возможным на данный момент. Как и запросить официальное подтверждение либо опровержение информации от Генштаба или Минобороны - стороны не разглашают свои потери, так как данные сведения относятся к государственной тайне.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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