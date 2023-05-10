Euractiv: Евросоюз оценивает потери Украины в 13 тыс. убитыми

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За один год и два с половиной месяца, что длится специальная военная операция России, Вооруженные силы Украины потеряли убитыми 13 тысяч военнослужащих. Санитарные потери (раненые) составляют 35 тысяч человек. Об этом сообщает издание EURACTIV, ссылаясь на выдержки внутреннего меморандума. Оценка основана на сообщениях Украины, СМИ и утечке разведданных.
Отмечается, что пока конфликт продолжается, стороны избегают говорить о своих потерях и неохотно раскрывают важную информацию.
В этом документе сказано, что по оценкам США украинская сторона понесла большие потери - 17,5 тысяч на поле боя лишились жизни. От 124 до 131 тысячи стали инвалидами, получили ранения или исчезли.
В тексте меморандума подчеркивается, что европейские эксперты, в отличие от американских, потери Украины оценивают ниже.
Во внутренней записке, которую изучили журналисты EURACTIV, говорилось о том, что официальные лица в Украине потери России оценивают в 185 тысяч военных, и в 555 тысяч раненых.
Американские данные, о которых сообщала New York Times со ссылкой на слив Пентагона, совпадают с оценками британской разведки о том, что порядка 200 000 российских солдат были убиты или ранены после 24 февраля 2022 года.
Напомним, данные стоит воспринимать как информацию, которая нуждается в проверке, но провести ее не представляется возможным на данный момент. Как и запросить официальное подтверждение либо опровержение информации от Генштаба или Минобороны - стороны не разглашают свои потери, так как данные сведения относятся к государственной тайне.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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