«Известия»: Степашин перечислил страны, где больше всего притесняют россиян

Максимально часто гражданам Российской Федерации приходится чувствовать на себе серьезную дискриминацию по языковому и национальному признаку в таких государствах земного шара как Канада, Польша, Германия, Франция, Испания, Италия и в странах Прибалтики. Такую информацию сообщил юрист Сергей Степашин.

«Пик обращений русских людей о притеснениях за рубежом пришелся на первое полугодие 2022 года. Сейчас уже получено свыше 1 тысячи заявок от соотечественников. Люди представляют органам власти жалобы, истории личного характера, серьезные ситуации, которые требуют незамедлительного вмешательства юристов из-за притеснений», — сообщил специалист юридического профиля.

Все чаще русских людей за границей настигают самые разнообразные проблемы: ущемление трудовых, имущественных, финансовых прав, оскорбления, преследования и многое другое. Весьма часто граждане РФ сталкиваются с грубыми нарушениями их законных прав на получение медицинской помощи и образования. Много таких русских людей, кто столкнулся с тотальной дискриминацией.

«Ассоциация юристов России в рамках проекта «За права соотечественников» зафиксировала даже отказы в получении медицинской помощи и образования. О больших трудностях сообщают и представители российского бизнеса. В основном они касаются заблокированных счетов и отказов от предоставления различных банковских услуг», — заключил Степашин.

Об этом сообщили журналисты информационного онлайн-издания «Известия».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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