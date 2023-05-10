Слуцкий сделал заявление о ДОВСЕ

Руководитель комитета в нижней палате российского законодательного органа по международным вопросам Леонид Слуцкий сделал заявление по вопросу о денонсации договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Он заявил, что сотрудники комитета выступили за то, чтобы расторгнуть этот договор.

«Комитет единогласно поддержал», — заявил он.

Российский президент Владимир Путин 10 мая внес в государственную думу проект закона, по которому должен быть денонсирован договор об обычных вооруженных силах в Европе. Обсуждение этого проекта депутатами запланировано на 16 мая. Заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков назначен представителем при обсуждении этого вопроса.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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