Гарибашвили сделал заявление по вопросу о санкциях

Руководитель грузинского правительства Ираклий Гарибашвили сделал заявление по вопросу о ведении санкций по отношению к Российской Федерации. Он заявил, что представители грузинского политического руководства не намерены вводить санкции в одностороннем порядке по отношению к Российской Федерации.

Гарибашвили также в целом выразил мнение о значении для Грузии сотрудничества с Российской Федерацией в экономической сфере. Он заявил, что для грузинской экономики и ее торговли большое значение имеет сотрудничество в этих сферах с Российской Федерацией и что введение санкций привело бы к трудностям для Грузии в этих сферах.

«Все должны отнестись к этому факту с пониманием, и в первую очередь наши друзья, если они действительно наши друзья и не имеют каких-то других умыслов», – заявил он.

Ранее в США заявили об изучении вопроса по введению санкций по отношению к Грузии вследствие запуска прямых авиационных рейсов между Российской Федерацией и Грузией.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700