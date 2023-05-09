Гарибашвили сделал заявление по вопросу о санкциях

«Турпром»: В турецких аэропортах узаконили официальный грабеж иностранных туристов
Туристы, прибывшие в Турцию, жалуются на небывалую дороговизну. Они ужасаются высоким ценам проживания в гостиницах,...Подробнее
Руководитель грузинского правительства Ираклий Гарибашвили сделал заявление по вопросу о ведении санкций по отношению к Российской Федерации. Он заявил, что представители грузинского политического руководства не намерены вводить санкции в одностороннем порядке по отношению к Российской Федерации.
Гарибашвили также в целом выразил мнение о значении для Грузии сотрудничества с Российской Федерацией в экономической сфере. Он заявил, что для грузинской экономики и ее торговли большое значение имеет сотрудничество в этих сферах с Российской Федерацией и что введение санкций привело бы к трудностям для Грузии в этих сферах.
«Все должны отнестись к этому факту с пониманием, и в первую очередь наши друзья, если они действительно наши друзья и не имеют каких-то других умыслов», – заявил он.
Ранее в США заявили об изучении вопроса по введению санкций по отношению к Грузии вследствие запуска прямых авиационных рейсов между Российской Федерацией и Грузией.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Туристы, прибывшие в Турцию, жалуются на небывалую дороговизну. Они ужасаются высоким ценам проживания в гостиницах,...Подробнее
Военный полигон в Воронежской области был атакован двумя беспилотными летательными аппаратами ночью сегодня, 10 мая. Об...Подробнее
Об успешном отражении «атаки» беспилотника в Подмосковье весьма необычным способом рассказал телеграм-канал SHOT....Подробнее
Народные методы чистки сосудов до добра не доведут. Об этом сообщает издание «Лента.ру». Состояние кровеносных сосудов...Подробнее
Максимальное продвижение штурмовых групп ЧВК «Вагнер» в Бахмуте сегодня, 8 мая, составило 130 метров. Всего под...Подробнее
В рейтинге изменения динамики рынка труда по итогам 2022 года, составленном РИА Новости , Ярославская область заняла 76...Подробнее
Диетолог Василиса Пономарева рассказала о том, как похудеть и взять здоровье в свои руки. Она отметила, что...Подробнее
Как и во многих других странах, российские власти следят за ценами на социально значимые продукты. Никита Чаплин,...Подробнее
Соединенные Штаты Америки объявили об очередном пакете военной помощи Украине. Он внушительный. Сумма поставки...Подробнее
Руководитель латышского внешнеполитического ведомства Габриэлюс Ландсбергис сделал заявление о новых санкциях,...Подробнее
Комментировать