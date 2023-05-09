Кобахидзе сделал заявление о ситуации в Грузии в связи с запуском авиарейсов с Российской Федерацией

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Недавно между Российской Федерацией и Грузией опять были запущены прямые авиационные рейсы. В связи с этим в Грузии ожидается увеличение количества прибывающих россиян. Руководитель грузинской партии, располагающей большинством в грузинском законодательном органе, Ираклий Кобахидзе сделал заявление о ситуации в Грузии на этом фоне. Он подчеркнул что в грузинском обществе отсутствуют ксенофобские настроения.
Он отметил, что представители оппозиции в Грузии делают заявления, в которых выражают беспокойство в связи с ожиданием увеличения количества россиян в Грузии. Кобахидзе заявил, что оппозиции не удается добиться своих целей по внесению беспокойства в общество.
«В Грузии нет места ксенофобии. Грузия гордится своей толерантностью», — заявил он.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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