Кобахидзе сделал заявление о ситуации в Грузии в связи с запуском авиарейсов с Российской Федерацией

Сегодня, 09:34

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Кобахидзе сделал заявление о ситуации в Грузии в связи с запуском авиарейсов с Российской Федерацией
Фото из открытых источников

Недавно между Российской Федерацией и Грузией опять были запущены прямые авиационные рейсы. В связи с этим в Грузии ожидается увеличение количества прибывающих россиян. Руководитель грузинской партии, располагающей большинством в грузинском законодательном органе, Ираклий Кобахидзе сделал заявление о ситуации в Грузии на этом фоне. Он подчеркнул что в грузинском обществе отсутствуют ксенофобские настроения.

Он отметил, что представители оппозиции в Грузии делают заявления, в которых выражают беспокойство в связи с ожиданием увеличения количества россиян в Грузии. Кобахидзе заявил, что оппозиции не удается добиться своих целей по внесению беспокойства в общество. 

«В Грузии нет места ксенофобии. Грузия гордится своей толерантностью», — заявил он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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