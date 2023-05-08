«Турпром»: В турецких аэропортах узаконили официальный грабеж иностранных туристов

SHOT: На авиационном заводе в Новосибирске обнаружили неизвестный беспилотник
На территории авиационного завода в городе Новосибирске обнаружили оснащенный камерой беспилотник. Об этом сообщает...Подробнее
Туристы, прибывшие в Турцию, жалуются на небывалую дороговизну. Они ужасаются высоким ценам проживания в гостиницах, где стоимость номеров увеличилась сразу в несколько раз. То же самое можно сказать о ценах в турецких аэропортах. Один из европейцев сообщил в соцсетях, что в аэропорту Даламана «узаконили официальный грабеж».
По его словам, он купил две шоколадки и бутылку негазированной воды, заплатив за это 301 турецкую лиру (1 200 рублей).
«За 0,5 л воды Nestle, цена которой на рынках составляет 8,50 TL, взимается 53,86 TL, а за шоколад Kitkat, рыночная цена которого составляет 7 TL, взимается 96,95 TL. Это непомерная цена и узаконенный грабеж», — рассказал мужчина.
Также туристы жалуются на грабительские цены в аэропорту Стамбула. Владельцы магазинов устанавливают на товары непомерную стоимость из-за того, что им приходится оплачивать аренду в евро. Таким образом, они перекладывают убытки на покупателей. Но цены завышены не только в аэропортах. Такая же картина наблюдается в ресторанах и некоторых популярных туристических местах.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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На территории авиационного завода в городе Новосибирске обнаружили оснащенный камерой беспилотник. Об этом сообщает...Подробнее
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