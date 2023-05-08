Сойлу сделал заявление о политике США по отношению к Турции

Сегодня, 08:49

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Сойлу сделал заявление о политике США по отношению к Турции
Фото из открытых источников

Руководитель турецкого ведомства по внутренним вопросам Сулейман Сойлу сделал заявление по вопросу об отношении политического руководства США к президентским выборам в Турции. Он заявил, что американское политическое руководство стремится вмешаться в эти выборы и повлиять на их результаты. 

Сойлу говорит, что со стороны средств массовой информации под влиянием США уже отмечаются попытки проведения провокаций в этом отношении. Он также заявил, что целью американского политического руководства является помешать нынешнему турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану опять переизбраться на должность политического руководителя государства.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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