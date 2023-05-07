США выделили Украине очередной пакет военной помощи на сумму $1,2 млрд

«Baza»: В Крыму обнаружена воронка 6 метров в глубину
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Соединенные Штаты Америки объявили об очередном пакете военной помощи Украине. Он внушительный. Сумма поставки оценивается в $1,2 млрд. Об этом сказано в заявлении Пентагона на его официальном сайте.
Союзник Украины в лице Вашингтона в новом пакете военной помощи акцент сделал на поставках средств ПВО и боеприпасах.
«Этот новый пакет Ukraine Security Assistance Initiative свидетельствует о непоколебимой поддержке Украины со стороны США. В частности, для укрепления ее ПВО и удовлетворения потребностей в артиллерийских боеприпасах. Пакет предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI)», — сказано в пресс-релизе Пентагона.
Оборонное ведомство США не уточняет, какие системы ПВО и боеприпасы к ним будут передаваться. В пакет также вошло оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и РЛС в систему противовоздушной обороны Украины, боеприпасы для борьбы с беспилотниками, артиллерийские снаряды калибра 155 мм, услуги коммерческих спутниковых изображений, поддержка программ обучения и технического обслуживания.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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