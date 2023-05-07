«Baza»: В Крыму обнаружена воронка 6 метров в глубину
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Руководитель латышского внешнеполитического ведомства Габриэлюс Ландсбергис сделал заявление о новых санкциях, разработанных политическим руководством Европейского союза по отношению к Российской Федерации. Свое заявление он озвучил в эфире одного из телевизионных каналов Латвии.
Он заявил, что по его мнению, новые разработанные санкции по отношению к Российской Федерации не очень значительны по количеству и охвату разных отраслей экономики.
Он также отдельно отметил, что предложения представителей политического руководства Латвии не были учтены. Например, он рассказал, что предлагалось ввести санкции по отношению к корпорации Росатом, к некоторым компаниям по производству удобрений.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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