Обайтек сделал заявление о ситуации с поставками нефти

Сегодня, 12:14

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Обайтек сделал заявление о ситуации с поставками нефти
Фото из открытых источников

Руководитель польского нефтяного концерна «Orlen» Даниэль Обайтек рассказал изданию «Financial Times» о финансовой ситуации в компании на фоне отказа от закупок нефти из Российской Федерации в прежних объемах.  Он сообщил, что по сравнению с той ситуацией, когда концерн закупал нефть в Российской Федерации теперь в финансовом отношении концерн тратит лишних 27 миллионов долларов в день. 

«Руководитель PKN «Orlen», описал потерю как лишение примерно 27 миллионов долларов в день из-за разницы в цене примерно в 30 долларов за баррель», — отмечено в публикации.

Он также сделал заявление по вопросу о замещении нефти из Российской Федерации нефтью из других государств. Он заявил, что решение вопроса о замене нефти из РФ топливом из других государств требует значительных изменений в сфере транспортировки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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