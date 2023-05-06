Обайтек сделал заявление о ситуации с поставками нефти

Руководитель польского нефтяного концерна «Orlen» Даниэль Обайтек рассказал изданию «Financial Times» о финансовой ситуации в компании на фоне отказа от закупок нефти из Российской Федерации в прежних объемах. Он сообщил, что по сравнению с той ситуацией, когда концерн закупал нефть в Российской Федерации теперь в финансовом отношении концерн тратит лишних 27 миллионов долларов в день.

«Руководитель PKN «Orlen», описал потерю как лишение примерно 27 миллионов долларов в день из-за разницы в цене примерно в 30 долларов за баррель», — отмечено в публикации.

Он также сделал заявление по вопросу о замещении нефти из Российской Федерации нефтью из других государств. Он заявил, что решение вопроса о замене нефти из РФ топливом из других государств требует значительных изменений в сфере транспортировки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700