В Германии обсуждается вопрос выделения финансов для прибывающих из Украины

Журналисты портала «Tagesschau» сообщают о ситуации с обсуждением вопроса о выделении дополнительных финансов со стороны федерального правительства Германии на прибывающих из Украины.

Сообщается, что политические руководители административных единиц обращаются к федеральному правительству с просьбой увеличить количество денег, выделяемых из государственного бюджета для беженцев.

Журналисты сообщают, что, скорее всего, эти дополнительные средства не будут выделены. При этом они ссылаются на подготовленный проект резолюции по этому вопросу.

Также уточняется, что в ближайшее время руководитель немецкого правительства Олаф Шольц должен провести по этому вопросу встречу с представителями муниципалитетов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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