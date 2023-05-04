Сообщается об экспорте из Российской Федерации в Японию

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Японское министерство по финансовым вопросам представило сведения об импорте из Российской Федерации морепродуктов. Согласно приведенным сведениям в прошлом в 2022 году Япония импортировала морепродуктов на сумму 155,2 миллиарда йен, что отмечено, как достаточно высокий показатель за последнее время.
Журналисты издания Japan Today сообщают, что, хотя японское политическое руководство ввело санкции по отношению к Российской Федерации, оно не распространило эти санкции на торговлю морепродуктами. Журналисты считают, что увеличение импорта в Японию продуктов из Российской Федерации связано с большими уловами российскими рыбаками и не очень большими уловами в Японии.
«Ожидается, что присутствие российской продукции в Японии в будущем увеличится», — заявил руководитель японских кооперативов Сейджи Харагути.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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