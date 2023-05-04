В министерстве Венгрии сделали заявление о поставках газа из Российской Федерации

Сегодня, 09:34

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В министерстве Венгрии сделали заявление о поставках газа из Российской Федерации
Фото из открытых источников

В венгерском ведомстве по вопросам энергетики сделали заявление о ситуации с поставками газа в государство из Российской Федерации. В заявлении приведена оценка ситуации со стабильностью и регулярностью поставок этого топлива. Отмечено, что газ поставляется из Российской Федерации стабильно.

Также в заявлении отмечена важность поставок газа из Российской Федерации на фоне проводимой западными государствами санкционной политики. Договор о поставках газа был заключен между Венгрией и компанией «Газпром» еще в 2021 году. По его условиям в Венгрию ежегодно должно поставляться 4,5 миллиарда кубометров газа. 

«В условиях энергетического кризиса, вызванного ошибочными санкциями, приоритетной задачей является обеспечение безопасности поставок», — отмечено в заявлении.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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