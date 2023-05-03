Москвич разъезжал по столице России с украинским флагом
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Занимавший ранее должность руководителя чешской разведки Петр Пелз выразил мнение о тех результатах, к которым привела санкционная политика со стороны западных государств по отношению к Российской Федерации.
По его мнению, эти результаты оказались противоположными тем, которые ожидались политическим руководством западных государств. Он заявил, что, когда западные политики принимали решение о введении санкций, то не учли особенности Российской Федерации. Он заявил, что эти санкции привели только к усилению Российской Федерации.
Он также полагает, что одним из внешнеполитических последствий стало расширение сотрудничества между Российской Федерацией и Китаем.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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