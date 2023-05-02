Экономист Федюкович выразила мнение о ситуации с использованием доллара в международных расчетах

Сегодня, 09:29

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Экономист Федюкович выразила мнение о ситуации с использованием доллара в международных расчетах
Фото из открытых источников

Экономист Екатерина Федюкович выразила мнение о процессе дедолларизации в финансовых расчетах между государствами. Она считает, что в течении ближайших нескольких лет будет только нарастать процесс отказа от использования доллара в финансовых, торговых сделках между разными государствами. 

Она считает, что это связано с ситуацией в американской экономике, с прогнозируемой экспертами рецессией в ней, со снижением разницы в курсах валют между долларом и валютами других государств. Она также полагает, что этот процесс не будет быстрым, а займет несколько лет — по ее оценкам от 5 до 10 лет. Она отметила, что некоторые государства уже принимают решения в этом направлении. 

«Сегодня, когда экономика Штатов крайне нестабильна и рецессия вполне ожидаема, а стоимость американской валюты по отношению к другим валютам снижается, осуществлять сделки в долларах становится невыгодно», – заявила она.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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