Россияне рассказали о неприятных момеентах жизни в Дубае

В последнее время ОАЭ стали для россиян привлекательной страной как для отдыха, так и для постоянного проживания. В Дубай направляются граждане России с разными целями, в том числе, чтобы спрятаться от военкомата. Также туда летят ради роскошных небоскребов, магазинов и жизни без санкций. Однако пребывание в ОАЭ имеет и минусы.

Так, жара в этой стране может достигать +30°C зимой и +40°C летом. Помимо этого, в Дубае очень плохая экология. Проживающие там россияне жалуются на головную боль, слабость и выпадение волос.

Дубай предназначен для путешествий на автомобиле. Расстояния здесь немаленькие, а общественный транспорт доступен не везде. Конечно, автомобили в приоритете. Но при не очень хорошем финансовом положении придется долго ходить пешком в жаркую погоду. В Дубае нет детских площадок для семейных прогулок. Что касается работы, то найти что-то приличное крайне сложно. Коммуналка здесь тоже недешевая — $250-300 в месяц вместе с интернетом. Эксперты не советуют покупать жилье в Дубае, так как потом его трудно продать.

Бесплатной медицины в Дубае нет. Прием врача по незначительному поводу может обойтись в 160 долларов.

«Здесь очень грязно и бедно. На каждом углу предлагают наркотики и интим услуги. Повсюду идет торговля уцененной техники всех форм и видов... Здесь большие проблемы с уровнем сервиса и качеством услуг», — так говорят проживающие тут россияне.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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