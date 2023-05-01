Сообщается о подготовке подписания документа между Францией и Японией в сфере атомной энергетики

Сегодня, 15:39

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Сообщается о подготовке подписания документа между Францией и Японией в сфере атомной энергетики
Фото из открытых источников

Японское издание сообщает о намерении политического руководства Японии и Франции подписать договор о сотрудничестве в сфере атомной энергетики. При этом уточняется, что одним из пунктов документа должно стать условие о совместной разработке более современного в технологическом плане атомного реактора. Также согласно договору планируется провести работу по повышению эффективности работы атомных устройств и снижению уровня радиоактивных отходов. 

Сообщается, что документ планируется подписать в ходе официального визита во Францию японского министра по экономическим, торговым вопросам, вопросам промышленности Ясутоси Нисимуры.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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