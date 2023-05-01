В Британии заявили, что Украина в ближайшее время не получит вертолеты Apache

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Великобритания пока не планирует передавать Украине вертолеты AH-64 Apache. С таким заявлением выступила замглавы оборонного ведомства страны Аннабель Голди.
Запад сделал большую ставку на контрнаступление ВСУ, поставляя различные виды вооружений в надежде на военное и политическое поражение России. Недавно в СМИ прошла информация о том, что рассматриваются к передаче даже AH-64 Apache. Указывалось даже, что речь идет о четырех винтокрылых машинах.
«На текущий момент правительство не планирует передавать вертолеты Apache Украине», — таким был ответ Голди на соответствующий вопрос, опубликованный на сайте парламента страны.
Британия, как известно, поставила Украине танки Challenger 2, а также снаряды с обедненным ураном к этим боевым машинам. Также страна организовала закупку для ВСУ ракет с дальностью от 100 до 300 километров.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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