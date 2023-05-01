Южная Корея и Индонезия договорились об отказе от доллара при взаимных платежах

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Руководители центральных банков Южной Кореи и Индонезии подписали документ о сотрудничестве, одним из пунктов которого является переход ко взаимным расчетам при финансовых сделках в государственных валютах, а не в долларах. Этот договор был подписан в ходе встречи между руководителями финансовых ведомств и центральных банков государств международной организации АСИАН +3.
Уточняется, что целью принятого решения является снижение рисков в экономике и способствование укреплению позиций государственных валют Южной Кореи и Индонезии, поскольку при расчетах следует определять прямой курс обмена между корейской воной и индонезийским рупием.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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