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Экономист Кеннет Рапоза выразил мнение о результатах введенных санкций западными государствами по отношению к Российской Федерации. Он напомнил, что эти санкции вводились с целью усложнить ситуацию в российской экономике. Однако, считает он, эта цель не достигнута.
Он отметил, что в условиях санкций Российская Федерация стала расширять экономическое сотрудничество с такими государствами, как Китай, Индия, Иран и другими. В результате, считает он, российская экономика укрепила свои позиции.
Напротив же, в экономике западных государств проявились новые трудности вследствие уменьшения объемов торговли с Российской Федерацией.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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