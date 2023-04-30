Рапоза выразил мнение о результатах санкций

Экономист Кеннет Рапоза выразил мнение о результатах введенных санкций западными государствами по отношению к Российской Федерации. Он напомнил, что эти санкции вводились с целью усложнить ситуацию в российской экономике. Однако, считает он, эта цель не достигнута.

Он отметил, что в условиях санкций Российская Федерация стала расширять экономическое сотрудничество с такими государствами, как Китай, Индия, Иран и другими. В результате, считает он, российская экономика укрепила свои позиции.

Напротив же, в экономике западных государств проявились новые трудности вследствие уменьшения объемов торговли с Российской Федерацией.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700