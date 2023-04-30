«Турпром»: Туристка из РФ была поражена размахом в египетском Дубае

Туристка из России посетила город Новый Аламейн, который уже называют «египетским Дубаем».

В туристической отрасли говорят о том, что этот курорт будет составлять конкуренцию многим популярным направлениям, передает «Турпром».

Новый Аламейн начали строить в 2018 году по указу президента Абделя Фаттах ас-Сиси. Он находится в 120 километрах от Александрии. Пока там идут масштабные строительные работы.

Как рассказала российская туристка, уже есть небольшой квартал, в котором выросли 6 небоскребов, есть один торговый центр и ресторан. Также там есть благоустроенная набережная длиной 18 км. Согласно проекту, береговая линия будет застроена небоскребами. Дальше будут располагаться частные виллы.

Туристка была поражена красотой и необычным интерьером торгового центра. Но пока еще в нем только шесть магазинов.

Предварительно, стройка может закончиться уже через два года, и тогда Новый Аламейн заживет полноценной жизнью, предлагая туристам отдых на высоком уровне с возможность выбора различных развлечений.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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