«Турпром»: Туристка из РФ была поражена размахом в египетском Дубае

Сегодня, 09:29

0

Image 16+
«Турпром»: Туристка из РФ была поражена размахом в египетском Дубае
Фото из открытых источников

Туристка из России посетила город Новый Аламейн, который уже называют «египетским Дубаем».

В туристической отрасли говорят о том, что этот курорт будет составлять конкуренцию многим популярным направлениям, передает «Турпром».

Новый Аламейн начали строить в 2018 году по указу президента Абделя Фаттах ас-Сиси. Он находится в 120 километрах от Александрии. Пока там идут масштабные строительные работы.

Как рассказала российская туристка, уже есть небольшой квартал, в котором выросли 6 небоскребов, есть один торговый центр и ресторан. Также там есть благоустроенная набережная длиной 18 км. Согласно проекту, береговая линия будет застроена небоскребами. Дальше будут располагаться частные виллы.

Туристка была поражена красотой и необычным интерьером торгового центра. Но пока еще в нем только шесть магазинов.

Предварительно, стройка может закончиться уже через два года, и тогда Новый Аламейн заживет полноценной жизнью, предлагая туристам отдых на высоком уровне с возможность выбора различных развлечений.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Рапоза выразил мнение о результатах санкций

Сегодня, 11:24

«Турпром»: Туристка из РФ была поражена размахом в египетском Дубае

Сегодня, 09:29

В Германию прибыли немецкие дипломаты из РФ

Вчера, 18:54

В арктической Канаде обнаружено огромное скопление упавших деревьев

Вчера, 12:39

В МИДе сделали заявление о работе СБ ООН под руководством Лаврова

30-04-2023, 13:09

Сообщается, что в Венгрии снижается уровень выступлений за ЕС

29-04-2023, 19:49

Кинокритик сравнил меры поддержки киноиндустрии в России и во Франции

28-04-2023, 22:24

Сообщается о снижении темпов роста экономики США

28-04-2023, 11:59

Сиамские сестры-близнецы Кармен и Лупита признались, что у одной из них есть парень

28-04-2023, 09:59

Семья россиян потратила 700 тысяч рублей на тур по Мексике и не попала в страну

28-04-2023, 09:24

Гурьев сообщил о производстве удобрений

27-04-2023, 19:54

Туроператоры проинформировали жителей в России о направлениях и ценах на отдых в 2023 году

27-04-2023, 16:29

В Польше нашли обломки ракеты с надписями на русском языке

27-04-2023, 11:34

Потративших на отдых в Израиле 100 тысяч рублей граждан России депортировали из аэропорта

26-04-2023, 15:54

Reddit: девушка выяснила, что у возлюбленного есть жена, и помогла ей собрать доказательства измены

26-04-2023, 08:04

РСТ: россияне могут отдохнуть в Абхазии, Белоруссии и Казахстане за 50 тысяч

25-04-2023, 16:14

Турция может лишиться многих российских туристов, если владельцы отелей не снизят стоимость номеров

25-04-2023, 07:19

Издание Monde сообщает о вызове посла Китая в МИД Франции

24-04-2023, 15:39

В Дании заявили о намерении заняться вопросом заморозки финансов РФ

23-04-2023, 11:29

Джоан Роулинг объяснила необходимость сериала о «Гарри Поттере»

23-04-2023, 07:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Родильный дом загорелся на Малой Балканской улице в Санкт-Петербурге

Родильный дом загорелся на Малой Балканской улице в Санкт-Петербурге

Вчера, 06:09

0

В воскресенье в вечернее время произошел пожар в здании родильного дома Фрунзенского района в городе на Неве. Данная...

Подробнее
«Выслушать и обсудить позицию»: Сергей Неверов предложил пригласить Пригожина в Госдуму

«Выслушать и обсудить позицию»: Сергей Неверов предложил пригласить Пригожина в Госдуму

30-04-2023, 13:52

0

Основателя ЧВК «Вагнер» необходимо пригласить в Госдуму, чтобы послушать и обсудить его позицию по ситуации на Украине....

Подробнее
Москвич разъезжал по столице России с украинским флагом

Москвич разъезжал по столице России с украинским флагом

Сегодня, 12:49

0

Правоохранительные органы задержали в столице России москвича, который разъезжал по городу на своем автомобиле с...

Подробнее
Куда «утек» западный алкоголь

Куда «утек» западный алкоголь

29-04-2023, 19:14

0

Спиртные напитки не исчезли с полок российских магазинов, несмотря на санкции. Западных производителей алкоголя сменили...

Подробнее
В арктической Канаде обнаружено огромное скопление упавших деревьев

В арктической Канаде обнаружено огромное скопление упавших деревьев

Вчера, 12:39

0

Колоссальное скопление поваленных деревьев, около 51 км, было недавно обнаружено в канадской Арктике. Ученые...

Подробнее
Сообщается, что в Венгрии снижается уровень выступлений за ЕС

Сообщается, что в Венгрии снижается уровень выступлений за ЕС

29-04-2023, 19:49

0

Издание Bloomberg сообщает, что население Венгрии все меньше выступает за сохранение членства в Европейском союзе. В...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Политолог Марков считает, что у Беглова нет гарантий на повторное избрание губернатором Петербурга

Политолог Марков считает, что у Беглова нет гарантий на повторное избрание губернатором Петербурга

29-04-2023, 16:33

0

Политолог Сергей Марков высказался о шансах губернатора Петербурга Александра Беглова повторно занять должность главы...

Подробнее
По искам петербуржцев о возмещении имущественного вреда с комитетов Смольного взыскали почти 80 млн рублей

По искам петербуржцев о возмещении имущественного вреда с комитетов Смольного взыскали почти 80 млн рублей

29-04-2023, 19:53

0

Районные суды Санкт-Петербурга обязали правительство города выплатить в пользу жителей Северной столицы почти 80 млн...

Подробнее
SHOT: украинский беспилотник пытался атаковать инфраструктуру в Белгородской области

SHOT: украинский беспилотник пытался атаковать инфраструктуру в Белгородской области

30-04-2023, 15:39

0

Украинский беспилотный летательный аппарат попытался атаковать российский объект инфраструктуры в деревне Белгородской...

Подробнее
Россиянам рассказали, как можно существенно увеличить свою пенсию

Россиянам рассказали, как можно существенно увеличить свою пенсию

30-04-2023, 19:34

0

Эксперты объяснили о том, можно ли увеличить пенсию и что необходимо сделать, чтобы выплаты после прекращения трудовой...

Подробнее