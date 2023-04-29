В Германию прибыли немецкие дипломаты из РФ

В немецком внешнеполитическом ведомстве сообщается о возвращении в столицу Германии нескольких сотрудников дипломатического представительства Германии в Российской Федерации. При этом не уточняется, сколько именно немецких дипломатов покинуло Российскую Федерацию и прибыло в Берлин. Сообщается, что из Российской Федерации уехало столько же немецких дипломатов, сколько покинуло Германию дипломатов Российской Федерации.

Ранее в немецком внешнеполитическом ведомстве также сообщили, что приняли к сведению заявление МИДа РФ о решении политического руководства Германии выслать российских дипломатов из государства и что этот вопрос обсуждается между представителями внешнеполитических ведомств государств.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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