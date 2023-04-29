В арктической Канаде обнаружено огромное скопление упавших деревьев

Сегодня, 12:39

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В арктической Канаде обнаружено огромное скопление упавших деревьев
Фото из открытых источников

Колоссальное скопление поваленных деревьев, около 51 км, было недавно обнаружено в канадской Арктике. Ученые утверждают, что это оказывает серьезное влияние на круговорот углерода. 

Древесина является своего рода поглотителем углерода. Она поглощает и удерживая парниковые газы. Однако при рассмотрении влияния древесины на изменение климата общество часто не обращает внимание на эти накопления. По словам геоморфолога Вирджинии Руис-Виллануэвы, подобные отложения еще плохо изучены. Она также сказала, что от этих исследований зависит понимание процессов, происходящих в речных системах, и распределение упавших деревьев. 

Эксперты отмечают, что в дельте реки хранится 3,4 миллиона тонн углерода, что является огромной цифрой. Такое количество углерода ежегодно выбрасывают в атмосферу 2,5 миллиона автомобилей. Благодаря холоду и сухости Арктики древесина может оставаться идеальной в течение десятков тысяч лет. Многие стволы деревьев в дельте выглядят так, будто упали много лет назад, но на самом деле их возраст составляет несколько сотен лет. 

Некоторые из них были подвергнуты углеродному анализу, и оказалось, что их возраст составляет 1,3 тысячи лет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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