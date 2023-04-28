В МИДе сделали заявление о работе СБ ООН под руководством Лаврова

Сегодня, 13:09

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В МИДе сделали заявление о работе СБ ООН под руководством Лаврова
Фото из открытых источников

В российском внешнеполитическом ведомстве сделали заявление об итогах работы совета безопасности Организации объединенных наций в апреле под руководством руководителя ведомства Сергея Лаврова. 

В заявлении отмечено, что работа этого учреждения ООН под руководством Лаврова была организована достаточно эффективно. Также в заявлении отмечено, что ситуация осложнялась обострившимися отношениями с западными государствами, но это не помешало российским дипломатам работать над организацией всех мероприятий в ООН. 

В заявлении указано, что российские дипломаты придерживались принципа обозначать статус СБ ООН как одного из основных международных учреждений для обсуждения разных международных вопросов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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