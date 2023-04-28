Сиамские сестры-близнецы Кармен и Лупита признались, что у одной из них есть парень
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В российском внешнеполитическом ведомстве сделали заявление об итогах работы совета безопасности Организации объединенных наций в апреле под руководством руководителя ведомства Сергея Лаврова.
В заявлении отмечено, что работа этого учреждения ООН под руководством Лаврова была организована достаточно эффективно. Также в заявлении отмечено, что ситуация осложнялась обострившимися отношениями с западными государствами, но это не помешало российским дипломатам работать над организацией всех мероприятий в ООН.
В заявлении указано, что российские дипломаты придерживались принципа обозначать статус СБ ООН как одного из основных международных учреждений для обсуждения разных международных вопросов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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