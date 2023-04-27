Сообщается, что в Венгрии снижается уровень выступлений за ЕС

Сегодня, 19:49

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Сообщается, что в Венгрии снижается уровень выступлений за ЕС
Фото из открытых источников

Издание Bloomberg сообщает, что население Венгрии все меньше выступает за сохранение членства в Европейском союзе. В опубликованном материале представлены результаты проведенных опросов среди венгров по вопросу сохранения Венгрии в Европейском союзе. Согласно результатам опроса, уровень поддержки присутствия в Европейском союзе снизился на 12%. Отмечается, что это самое резкое падение этого показателя среди всех государств Европейского союза.

Согласно опросу, все больше венгров считают, что Венгрия ближе к России, чем к США и к Европейскому союзу. Также отмечается, что руководитель венгерского правительства Виктор Орбан периодически критикует политику Европейского союза.

«Поэтому у еврочиновников растет беспокойство по поводу резкого падения общественной поддержки блока со стороны венгров», – отмечено в публикации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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