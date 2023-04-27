Сообщается, что в Венгрии снижается уровень выступлений за ЕС

Врач Катулин: Половину погибших на СВО можно было бы спасти
Более половины погибших на СВО можно было бы спасти - они умерли не от жизнеугрожающих ран. Также из-за неправильного...Подробнее
Издание Bloomberg сообщает, что население Венгрии все меньше выступает за сохранение членства в Европейском союзе. В опубликованном материале представлены результаты проведенных опросов среди венгров по вопросу сохранения Венгрии в Европейском союзе. Согласно результатам опроса, уровень поддержки присутствия в Европейском союзе снизился на 12%. Отмечается, что это самое резкое падение этого показателя среди всех государств Европейского союза.
Согласно опросу, все больше венгров считают, что Венгрия ближе к России, чем к США и к Европейскому союзу. Также отмечается, что руководитель венгерского правительства Виктор Орбан периодически критикует политику Европейского союза.
«Поэтому у еврочиновников растет беспокойство по поводу резкого падения общественной поддержки блока со стороны венгров», – отмечено в публикации.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Более половины погибших на СВО можно было бы спасти - они умерли не от жизнеугрожающих ран. Также из-за неправильного...Подробнее
Об интимной жизни рассказали 22-летние сиамские близнецы Кармен и Лупита Андраде, проживающие в штате Коннектикут. В...Подробнее
Ученые изыскали еще один способ, который поможет продлить жизнь человека. Как показали опыты биологов Кельнского...Подробнее
Большинство участников опроса назвали основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина лицом СВО. Среди вариантов ответов...Подробнее
Из-за санкций против РФ, на российский рынок стали завозить больше машин из Азии. При этом Южная Корея тоже...Подробнее
Последние громкие истории с блогерами, заподозренными в уклонении от уплаты налогов на огромные суммы, вывели эту сферу...Подробнее
Руководитель российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев сделал заявление о ситуации с объемами...Подробнее
Один из заместителей руководителя российского правительства Александр Новак сделал заявление о ситуации с экспортом...Подробнее
Издание «The New York Times» сообщает о ситуации в экономической сфере США. Журналисты опубликовали сведения, согласно...Подробнее
Российским путешественникам и отдыхающим объяснили, по каким направлениям можно поехать в отпуск нынешним летним...Подробнее
Комментировать