Сиамские сестры-близнецы Кармен и Лупита признались, что у одной из них есть парень

Сегодня, 09:59

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Сиамские сестры-близнецы Кармен и Лупита признались, что у одной из них есть парень
Фото из открытых источников

Об интимной жизни рассказали 22-летние сиамские близнецы Кармен и Лупита Андраде, проживающие в штате Коннектикут.

В интервью издания «Today» они признались, что у одной из них есть парень, а другая не интересуется сексом, пишет «Лента.ру».

У этой пары сиамских близнецов общие печень, кровоток и репродуктивная система, в том числе вагина. При этом Кармен отвечает за правую ногу, а Лупита – за левую. Чтобы научиться управлять телом, им в детстве пришлось посещать курсы терапии и реабилитации.

Девушки говорят, что сейчас они счастливы, так как смогли наладить свою жизнь. Они ходят в кино и театры, летают самолетами. В планах у них работать с животными. По их словам, от друг друга они не устают.

В вопросах личной жизни их интересы расходятся. У Кармен есть парень Даниэль, а Люпиту секс не интересует. Когда Кармен посещала сайты знакомств, то, по ее словам, с ней пытались общаться фетишисты. Даниэль стал одним из тех, кто не задавал вопросов о сексе.

«Мы с Даниэлем встречаемся, но у нас нет сексуальной близости. Наши отношения — это близкая дружба. Мы обсуждаем помолвку, но сначала хотели бы пожить вместе. Мы любим детей, но не хотим своих. Мне нравится быть мамой собаки! Люпита и я не можем забеременеть, у нас эндометриоз, также мы принимаем блокаторы гормонов, чтобы не было менструаций», - рассказала Кармен.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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