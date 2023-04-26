Семья россиян потратила 700 тысяч рублей на тур по Мексике и не попала в страну

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Российскую семью депортировали из Мексики, не объяснив даже причин. Об этом рассказывает «Тинькофф Журнал», отмечая, что туристы из РФ прибыли в Канкун, где планировали провести отпуск. Чтобы оплатить дорогу и отель, они потратили 700 тыс. рублей. В Мексику россияне летели через Турцию. В Стамбуле они совершили пересадку и никаких проблем у них не возникло.
А вот в Мексике ситуация оказалась непростой. Пограничники, проверяя документы, заявили, что им показалась неправдоподобной причина посещения страны, указываемая в заявлении.
Стоит отметить, что это не единичный случай. В 2022 году резко выросло количество отказов российским гражданам в посещении Мексики. Источники сообщают, что около 100 российских туристов в прошлом году депортировали из Мексики в РФ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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