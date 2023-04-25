Гурьев сообщил о производстве удобрений

Руководитель российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев сделал заявление о ситуации с объемами выпускаемой продукции российскими компаниями в этом направлении по сравнению с аналогичными показателями других государств.

Гурьев сообщил, что по объемам производства минеральных удобрений Российская Федерация занимает второе место. Он уточнил, что Российская Федерация производит удобрений больше, чем многие другие производители, как, например, США и Индия. Он также добавил, что только Китай производит больше удобрений, чем Российская Федерация. Об этом Гурьев сообщил в ходе официальных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

«За последние десять лет мы нарастили производство на 40 процентов – до 55 миллионов тонн – всех видов удобрений», – заявил он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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