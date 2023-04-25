Туроператоры проинформировали жителей в России о направлениях и ценах на отдых в 2023 году

Евгений Пригожин проинспектировал набор бойцов в ЧВК «Вагнер» и пообщался с потенциальным новобранцем в колл-центре
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Российским путешественникам и отдыхающим объяснили, по каким направлениям можно поехать в отпуск нынешним летним сезоном 2023 года и сколько для этого необходимо денежных средств, пишут журналисты информационного издания «Новые Известия».
Турция в этом туристическом сезоне также остается лидером среди зарубежных предложений. Туристические операторы акцентируют внимание на том, что слишком высокие цены в текущем году шокировали и операторов, и туристов.
В среднем, отдыхать в этой стране в этом году стало наполовину дороже. В России отдыхающие предпочитают ехать в города: Сочи, Калининград, Москва. Несколько европейских государств, включая Италию, Венгрию, Грецию и другие, выдают визы жителям России. Ждут россиян и на Кипре. На недорогой отдых в этом году надо будет потратить в среднем 50–70 тыс. рублей на человека на 7 дней.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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