В Польше нашли обломки ракеты с надписями на русском языке

Сегодня, 11:34

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В Польше нашли обломки ракеты с надписями на русском языке
Фото из открытых источников

На севере Польши были обнаружены обломки ракеты - предположительно, класса «воздух-поверхность». На них были надписи на русском языке, сообщает радиостанция RMF FM.

Министр юстиции республики Збигнев Зёбро у себя в Twitter написал, что остатки «военно-воздушного объекта» нашли в лесу - в 10 километрах от Быдгоша. По факту обнаружения прокуратурой Гданьска начато расследование. На месте инцидента уже работают прокуроры, полиция, эксперты.

Фрагменты ракеты «воздух-земля» выявили в минувший вторник, однако упала она намного раньше. Боевая часть отсутствует, поэтому объект не угрожает жизням мирных жителей.

На найденных обломках якобы содержались надписи на русском языке.

Польские СМИ акцентируют внимание на этом моменте и на местности, где лежали остатки ракеты. До границы с Украиной оттуда около 500 километров, до Беларуси - более 400 километров, и около 240 км до границы Калининградской области России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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