Потративших на отдых в Израиле 100 тысяч рублей граждан России депортировали из аэропорта

Сегодня, 15:54

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Потративших на отдых в Израиле 100 тысяч рублей граждан России депортировали из аэропорта
Фото из открытых источников

Российских туристов депортировали из Израиля. Об это рассказала читательница «Тинькофф журнала» Алина Задорожная, сообщив, что на отдых она с супругом потратила 100 тыс. рублей, пишет «Лента.ру». Она сообщила, что их отправили домой из аэропорта Бен-Гуриона.

В Израиль супруги летели из Махачкалы. Они решили отдохнуть в этой стране, так как там сохранился безвизовый режим для граждан РФ. Далее супружеская пара хотела отправиться в Стамбул.

Но в израильском аэропорту их задержали. Вначале пригласили на собеседование мужа. Он заверил, что в Израиле оставаться не планирует. Но на таможне ему не поверили.

«Сотрудница проводила допрос максимально неприятным тоном, я бы назвала его хамовато-язвительным. Я попросила мужа снова зайти в кабинет. Сотрудница уже не церемонилась, забрала его телефон, просмотрела список контактов, фотогалерею, прочитала переписки во всех социальных сетях», — утверждает Задорожная.

По ее словам, с их карты списали 45 тыс. рублей за пребывание в отеле, куда они так и не попали. Таможенники заявили, что отель не подтвердил бронирование. В итоге их депортировали, обвинив в незаконной миграции.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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