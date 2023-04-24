Потративших на отдых в Израиле 100 тысяч рублей граждан России депортировали из аэропорта

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Российских туристов депортировали из Израиля. Об это рассказала читательница «Тинькофф журнала» Алина Задорожная, сообщив, что на отдых она с супругом потратила 100 тыс. рублей, пишет «Лента.ру». Она сообщила, что их отправили домой из аэропорта Бен-Гуриона.
В Израиль супруги летели из Махачкалы. Они решили отдохнуть в этой стране, так как там сохранился безвизовый режим для граждан РФ. Далее супружеская пара хотела отправиться в Стамбул.
Но в израильском аэропорту их задержали. Вначале пригласили на собеседование мужа. Он заверил, что в Израиле оставаться не планирует. Но на таможне ему не поверили.
«Сотрудница проводила допрос максимально неприятным тоном, я бы назвала его хамовато-язвительным. Я попросила мужа снова зайти в кабинет. Сотрудница уже не церемонилась, забрала его телефон, просмотрела список контактов, фотогалерею, прочитала переписки во всех социальных сетях», — утверждает Задорожная.
По ее словам, с их карты списали 45 тыс. рублей за пребывание в отеле, куда они так и не попали. Таможенники заявили, что отель не подтвердил бронирование. В итоге их депортировали, обвинив в незаконной миграции.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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