Reddit: девушка выяснила, что у возлюбленного есть жена, и помогла ей собрать доказательства измены

Пользовательница Reddit под ником soycoffeecreamer поделилась информацией о том, что однажды узнала о двойной жизни своего возлюбленного и решила отомстить ему оригинальным способом. Когда девушке стало известно, что у него есть жена, она помогла той доказать измену, пишет "Лента.ру".

Автор поста рассказала, что ежедневно встречалась с молодым человеком в течение трех месяцев. Спустя некоторое время после знакомства она представила его своим друзьям и членам семьи. Возлюбленный хорошо относился к героине истории. С ее слов, она чувствовала с его стороны любовь и уважение к себе. Но как-то раз с ней по телефону связалась жена бойфренда. Оказалось, что он в браке уже семь лет, у него трое детей.

Причем, как подчеркнула автор поста, супруга оказалась очень милой. Пользовательница Reddit узнала, что ее возлюбленный придумал себе фальшивую личность и представился поддельной фамилией. После этого девушка помогла жене бойфренда доказать его измену. Кроме того, она призналась, что чувствует себя виноватой в том, что сделала. Но в комментариях люди поддержали ее, написав, что семье навредил сам мужчина.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700